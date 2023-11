معتز عزايزة: الحرب الحالية على قطاع غزة تعد الأكثر عدوانية وشراسة

وتابع، أن الحرب الآن في غزة تختلف كثيرا كونها عدوانية وشرسة أكثر، فمثلا الحروب الماضية كان يستشهد حوالي من 10 إلى 30 شخصا يوميا، لكن المعدل الحالي مرتفع للغاية إذ سقط حوالي 500 شهيد أمس بضربة واحدة في منطقة واحدة، موضحا أنه لأول مرة يشهد تشريد الفلسطينيين على أرض الواقع.خبير: تزايد كميات القطن اليوم في مزادات وجه بحري.. وانتظار سعر القنطار«خبز مغموس بالدم»..

YOUM7: صحفي فلسطيني لـ dmc: أول مرة أشهد على تشريد الفلسطينيين بعد النكسة والواقع صعبقال معتز عزايزة، صحفي ومصور فلسطيني، إن الحرب على غزة عدوانية وشرسة بعكس الحروب السابقة التي قدم فيها تغطيات صحفية بشكل كبير.

ELBALADOFFICIAL: الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة للعالم : نحن لسنا مجرد أرقامتحدث المصور الصحفي معتز عزايزة، عن الوضع في قطاع غزة، قائلا: هذه ليست المرة

جريدة الفجر: يهدد مصر.. أحمد موسى يكشف مقترح خطير لتواجد الناتو في غزة (فيديو)أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المقترح الأمريكي لإدارة قطاع غزة بعد نهاية الحرب الحالية يتضمن وجود قوات لتوفير السيطرة على غزة بشكل مؤقت.

YOUM7: أحمد الطاهرى لصالون تنسيقية شباب الأحزاب: مصر أفشلت مخطط تصفية القضية الفلسطينيةقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنه يقسم الـ24 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى مراحل.

ELWATANNEWS: مشاهد مأساوية في فلسطين.. نقل 15 شهيدا في إسعاف واحدة وظهور «الكارو»لم تعد مركبات الإسعاف قادرة على نقل العدد الكبير من الشهداء والجرحى الذين يرتقون إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر.

MASRAWY: وزارة الداخلية في غزة: الاحتلال يعمل على فصل شمال قطاع غزة عن الجنوبوزارة الداخلية في غزة الاحتلال يعمل على فصل شمال قطاع غزة عن الجنوب | مصراوى

