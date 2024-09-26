معتز إينو يتوقع فوز الأهلي على الزمالك بهدفين نظيفين في السوبر الإفريقي

9/27/2024 12:19:12 AMأكد معتز إينو نجم النادي الأهلي السابق، أنه يتوقع تسجيل الفريق الأحمر أولاً في شباك الزمالك خلال السوبر الإفريقي ، مشيرًا إلى أن المباراة ليس لها معايير تمامًا، خصوصًا أن النتيجة في النهاية ترتبط بعامل التوفيق والقدرة على تحمل الضغوط داخل أرضية الملعب.

وأضاف:"الروح المعنوية لدى لاعبي الأهلي أفضل بكثير حاليًا والأجواء جيدة بعد الاحتفال بالدوري، على الناحية الآخرى الزمالك يواجه العديد من المشكلات منها مشكلة الملابس وتسريب المران وهناك العديد من الأزمات تطفو على السطح هذه الأمور تنعكس على اللاعبين، ودائمًا حسين الشحات أمام الزمالك، هناك لاعبين تتألق في القمة، بعضهم يكونوا بعيدين عن المستوى المطلوب في لقاءات كثيرة، ويخطفون الأنظار في مواجهات الزمالك".

الأهلي الزمالك السوبر الإفريقي معتز إينو كرة قدم

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



alwafdportal / 🏆 10. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

السوبر الأفريقي.. استقبال خاص من جماهير الأهلي لبعثة الفريق في مطار الرياضحرصت رابطة جماهير الأهلي في السعودية على استقبال بعثة الفريق الأول لكةر القدم في مطار الرياض فوز الوصول لدعم ومساندة اللاعبين قبل مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

الأهلي يحصل على راحة اليوم ضمن برنامج الاستعداد للزمالك فى السوبر الأفريقىيحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الاثنين قبل أن يستأنف تدريباته غدا الثلاثاء تحضيرا لمباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري في مباراة السوبر الإفريقي

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

كيف يفكر كولر فى لقاء السوبر الأفريقى أمام الزمالك؟يستعد فريق الأهلى بكل قوة لمباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك بعد غد الجمعة فى السعودية.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

5 مباريات.. ماذا قدم حكم سوبر الأهلي والزمالك مع الأندية المصرية؟استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الليبي معتز إبراهيم لإدارة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

الحكم الليبى معتز الشلمانى يدير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقىاستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم 'كاف'، على تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى لإدارة مباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي المصري والزمالك

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أمير عزمي يكشف عن مفاتيح فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقيأكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن البولندي كونراد ميشالاك من الصعب أن يشارك اساسيا في تشكيلة الزمالك أمام الأهلي في السوبر

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »