معتصم النهار يرد على منتقدي موسم الرياض: توقفوا عن هذه الفتنة

وكتب معتصم عبر حسابه الرسمي بموقع"إكس":"قوة السعودية وازدهارها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مصلحة العرب جميعًا الآن ولاحقًا لا جدوى من هذه المزايدات".

وتابع:"السعودية بلد محب لإخوانه وما يحدث فيها سيعود بالخير سياسيًا واقتصاديًا لكل الأمة العربية والإسلامية، توقفوا عن هذه الفتنة، الوقت ليس مناسب، فنحن بحاجة إلى بلد عربي سليم وقوي". جدير بالذكر أن معتصم النهار يعيش حالة من النشاط الفني حيث إنه يشارك في مسلسل"صالون زهرة" مع نادين نجيم، سامية الجزائرية، ووفاء موصللي، هدى شعراوي، زينة مكي، ويشارك أيضًا في مسلسل"بيروت 303" مع سلافة معمار، عابد فهد، نادين الراسي، جيري غزال، وآخرين.

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