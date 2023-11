معاينة المنشأة الصناعية خلال 90 يومًا من تاريخ تلقى الترخيص بالإخطار

ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة، وذلك بعد إنذاره خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذيةبالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

YOUM7: 44.3 مليار جنيه استثمارات لتحقيق التنمية الصناعية فى سيناءوجهت الدولة جهود كبيرة لتحقيق التنمية الصناعية في سيناء من خلال ضخ استثمارات 44.3 مليار جنيه لعدد 29 مشروع خلال الفترة من يونيو 2014 إلي أكتوبر 2023.

ELWATANNEWS: 4 طرق للتبرع لسكان غزة عن طريق «حياة كريمة».. اعرفهاتواصل مؤسسة حياة كريمة تلقي التبرعات لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، من خلال عدد من الحسابات البنكية المختلفة، في إطار تجهيز شاحنات كبيرة.

ELWATANNEWS: تفعيل منظومة صرف الألبان المدعمة للأطفال في 18 وحدة صحية بالدقهليةأعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تفعيل منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة من خلال الوحدات المميزة

جريدة الفجر: الدقهلية أول محافظة تبدأ في تفعيل منظومة ميكنة صرف الألبان المدعمةأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أنه تم تفعيل منظومة ميكنة صرف ألبان الاطفال الصناعية المدعمة من خلال الوحدات المميزة لافتا الى ان الدقهلية هى أول محافظة تتطبق المنظومة.

ELWATANNEWS: الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ريشي سوناكتلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

YOUM7: الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً لوقف إطلاق النار فى غزةتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

