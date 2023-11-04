مظاهرة في فرنسا دعما لفلسطين ووقف الحرب

وكانت منظمات وجمعيات وأحزاب يسارية قد دعت إلى مظاهرة حاشدة في فرنسا اليوم السبت دعما لفلسطين ووقف الحرب. كما شهدت ساحة الجمهورية بباريس أمس تجمع مئات الأشخاص في التعبير عن دعمهم للفلسطينيين، و"تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين الحكومة بالتدخل لوقف إطلاق النار".

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ELBALADOFFICIAL: مظاهرات حاشدة في إيران دعما لفلسطين.. شاهدنشرت صور لمظاهرات حاشدة في إيران دعما لغزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي. وفي وقت سابق، وأدان المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، أمس الأربعاء، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا الدول الإسلامية إلى وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

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ELBALADOFFICIAL: وزير الخارجية العربي يؤكد حق الفلسطينيين في العيش بكرامة وحريةوزير الخارجية العربي يؤكد حق الفلسطينيين في العيش بكرامة وحرية وإنسانية ويدعو إلى وقف جرائم الحرب في قطاع غزة ووقف حصانة إسرائيل من المساءلة.

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جريدة الفجر: دعاء لفلسطين في يوم الجمعة ردده الآن..'اللهم اجعلها أرضًا محررة ومستقلة'دعاء لفلسطين في يوم الجمعة ردده الآن.. اللهم اجعلها أرضاً محررة ومستقلة ، دعاء لفلسطين في يوم الجمعة، دعاء لأهل فلسطين

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ELBALADOFFICIAL: رفضا للعدوان ودعما لفلسطين.. اندلاع مظاهرات احتجاجية في ألمانيانشرت صور لمظاهرات في في مدينة فرانكفورت الألمانية دعماً لفلسطين ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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جريدة الفجر: دعاء لأهل فلسطين في يوم الجمعة..'اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهل فلسطين'دعاء لأهل فلسطين في يوم الجمعة.. اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهل فلسطين ، دعاء لفلسطين، فضل الدعاء لفلسطين

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جريدة الفجر: دعاء لأهل فلسطين في يوم الجمعة..'اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء'دعاء لأهل فلسطين في يوم الجمعة.. اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ، دعاء لفلسطين

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