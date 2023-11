مطلق لمحكمة الأسرة: 'طليقتى اقتحمت المنزل وضربت زوجتى وطفلتى وسرقت مصوغاتها'

وتابع الأب لطفلين:" طلقتها منذ 5 سنوات وتزوجت وأنجبت طفلة، وخلال تلك المدة لم أقصر في حقوقي أطفالي ودوامت علي سداد نفقات شهرية تتخطي الـ 20 ألف جنيه، وللاسف مطلقتي رفضت الكف عن إيذائي وواصلت الإساءة إلى ومحاولة دفعي لتطليق زوجتي الحالية ".

وأشار الأب:" طليقتي لا تصلح كأم لتربية الأطفال شهرت بسمعتي وفضحتني، وكادت أن تتسبب بانفصالي عن زوجتي بسبب غيرتها وذلك طمعا في أموالي، ورفضت كافة الحلول الودية لتتركني في حالي رغم انفصالنا، وتحايلت بالشهود الزور لإلحاق الأذي بي في محاولة منها للحصول علي نفقات غير مستحقة، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: رجل لمحكمة الأسرة:' طليقتى لاحقتنى بدعوى حبس بسبب 400 جنيه'طالب مطلق بإسقاط الحضانة عن مطلقته، وضم حضانة طفليه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعي تحايل مطلقته لإعلامه على عنوان خاطئ بالدعوي القضائية نفقات مرافق.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 5 تصميمات رقيقة ومحببة لبكونة أكثر راحة وجاذبيةعند تصميم الشقة قد يتغافل البعض عن تنسيق البلكونة التى فى المنزل، والتى تعتبر متنفس له، فيمكن للشخص أن يجعل البلكونة مكان مميز ليجلس فيه هو وأفراد الأسرة،

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 5 تصميمات رقيقة ومحببة لبلكونة أكثر راحة وجاذبيةعند تصميم الشقة قد يتغافل البعض عن تنسيق البلكونة التى فى المنزل، والتى تعتبر متنفس له، فيمكن للشخص أن يجعل البلكونة مكان مميز ليجلس فيه هو وأفراد الأسرة،

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: 'زوجتي تترك البيت عند كل خلاف'.. وأمين الفتوى يرد (فيديو)زوجتي تترك البيت عند كل خلاف وأمين الفتوى يرد فيديو | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: غزة.. وفا: وحدات خاصة تعتقل أمين سر إقليم فتح في جنين ونجلهوحدات خاصة اقتحمت حي الجابريات في مدينة جنين واعتقلت أبو رميلة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: غزة.. وفا: الاحتلال يقتحم بيت لحم ويعتقل خمسة مواطنينقوات من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة بيت لحم

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕