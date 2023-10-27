مطالبات عبر مواقع التواصل لشبكات الهواتف المصرية بدعم غزة بالإنترنت والاتصالات

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدبعد مرور نصف قرن على رحيله.. أدب طه حسين مصدر إلهام على الشاشةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:55 م
طالب مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، بفتح تغطية مشغلات الهواتف المصرية لقطاع غزة بعد انقطاع الخدمة عن أهاليه بشكل كامل، بالتزامن مع هجمات عنيفة ينفذها طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وفقا لموقع سكاي نيوز.
وذكرت شركة الاتصالات الفلسطينية"جوال":"نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لطافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل". وأضافت:"تسبب القصف الشديد في الساعات الأخيرة في تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقا خلال العدوان مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة".وقال أحد المغردين:" افتحوا شبكات التليفون المصرية لقطاع غزة.. أنتوا أقرب خطوط ليهم"، وأشار في تغريدته لأسماء شركات الاتصالات المصرية. headtopics.com
وقال متابع آخر:"افتحوا شبكات التليفون المصرية في قطاع غزة.. أخواتنا معزولين عن العالم والله أعلم حصل فيهم إيه!".ورأى آخر في رسالة لشركات الاتصالات عبر فيسبوك:"أعتقد ده وقت تعملوا أي حاجه كويسة ممكن تخلي الناس ترجع تحترمكم من تاني.. افتحوا نطاق الشبكات لأهل غزة".وفي سياق مختلف، قال آخر على تويتر:"الحل الوحيد الآن الضغط على ايلون ماسك لفتح الإنترنت الفضائي لغزة مثل ما فعل مع أوكرانيا".