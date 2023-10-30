مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات من إيطاليا تمهيدا لإرسالها إلى غزة

قال مراسل إكسترا نيوز، إن مطار العريش استقبل طائرة مساعدات إنسانية من إيطاليا مخصصة لأهالي قطاع غزة تمهيدا لإرسالهما عبر معبر رفح البري.

كانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لإرسالها إلى غزةأفاد مراسل قناة 'اكسترا نيوز' في خبر عاجل، بوصول طائرة مساعدات كويتية إلى مطار العريش، تمهيدا لإرسالها إلى غزة. اقرأ أكثر ⮕

وصول طائرة مساعدات فرنسية إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لدخولها لغزةأفادت قناة 'اكسترا نيوز' فى خبر عاجل نقلا عن مراسلها: 'وصول طائرة مساعدات فرنسية إلى مطار العريش الدولى تمهيدا لإرسالها لقطاع غزة'.. اقرأ أكثر ⮕

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بحرينية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' في خبر عاجل، أن مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بحرينية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

عاجل| مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية تمهيدًا لإرسالها إلى غزةاستقبل مطار العريش، طائرة مساعدات كويتية تمهيدًا لإرسالها إلى غزة، حسبما فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

تمهيدا لإرسالها لقطاع غزة.. وصول طائرة مساعدات فرنسية إلى مطار العريشوصلت طائرة مساعدات فرنسية إلى مطار العريش الدولي تمهيدًا لإرسالها لقطاع غزة، وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأحد. اقرأ أكثر ⮕

طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لإدخالها إلى غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بوصول طائرة مساعدات كويتية لمطار العريش تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة. وقالت مصادر رفيعة المستوي لقناة القاهرة الإخبارية: 'مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة خلال الأسبوع الجاري'. اقرأ أكثر ⮕