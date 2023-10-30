مطار القاهرة ينظم جولة تثقيفية لطلبة المعهد العالي للسياحة والفنادق

نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية، زيارة ميدانية تعريفية لعدد 50 طالبا من المعهد العالى للسياحة والفنادق في دمياط الجديدة.

وقالت شركة ميناء القاهرة إن المحاضرة التثقيفية تجرى في قاعة تدريب الشركة، وألقاها الدكتور طارق إسماعيل، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، حول عمليات التطوير المستمرة التي يشهدها المطار كما تحدث عن الاتصال ولغة الجسد وكيفية التعامل مع الاخرين ودور العلاقات العامة والإعلام فى تشكيل الصورة الذهنية لالجوي أنه خلال الجولة أشاد الطلاب بمباني ومرافق المطار والطفرة الكبيرة التي حدثت في قطاع الطيران المدني، وتأتي هذه الجولة التعريفية في إطار المسئولية المجتمعية لشركة ميناء القاهرة الجوي، وانطلاقا من...

البحوث الفلكية: خسوف القمر بدأ 8 مساء وذروته الساعة 10:15 ويمكن رؤيته بمصركشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل خسوف القمر الجزئى من البداية للنهاية وموعد حدوث الظاهرة على مصر بتوقيت القاهرة . اقرأ أكثر ⮕

نائب محافظ القاهرة: المعدات جاهزة للتعامل مع الأزمات والكوارثتواصل أجهزة محافظة القاهرة متابعة استعدادها لمواجهة أي أزمات أو طارئ خلال الفترة المقبلة حيث أجرت نائب المحافظ جولة لمتابعة المعدات والسيارات المعدة للتعامل اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسي لطلاب المدارس التكنولوجية: «بتلعبوا رياضة ولا لأ؟»التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع طلاب المدارس التكنولوجية خلال جولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. اقرأ أكثر ⮕

طائرة مساعدات فرنسية تصل مطار العريش تمهيدا لدخولها لغزةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل لها، بوصول طائرة مساعدات فرنسية إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها لغزة. اقرأ أكثر ⮕

طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزةأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدًا لدخولها لغزة. اقرأ أكثر ⮕

عاجل| طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزةأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدًا لدخولها إلى غزة. اقرأ أكثر ⮕