مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بحرينية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

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طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لإرسالها إلى غزةأفاد مراسل قناة 'اكسترا نيوز' في خبر عاجل، بوصول طائرة مساعدات كويتية إلى مطار العريش، تمهيدا لإرسالها إلى غزة. اقرأ أكثر ⮕

وصول طائرة مساعدات فرنسية إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لدخولها لغزةأفادت قناة 'اكسترا نيوز' فى خبر عاجل نقلا عن مراسلها: 'وصول طائرة مساعدات فرنسية إلى مطار العريش الدولى تمهيدا لإرسالها لقطاع غزة'.. اقرأ أكثر ⮕

عاجل| طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزةأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدًا لدخولها إلى غزة. اقرأ أكثر ⮕

طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لإدخالها إلى غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بوصول طائرة مساعدات كويتية لمطار العريش تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة. وقالت مصادر رفيعة المستوي لقناة القاهرة الإخبارية: 'مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة خلال الأسبوع الجاري'. اقرأ أكثر ⮕

طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزةأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدًا لدخولها لغزة. اقرأ أكثر ⮕

هل استيقظت الإنسانية.. مطار العريش الدولي بشمال سيناء يستقبل مساعدات إنسانية موجهة إلى غزةاستقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، طائرة مساعدات فرنسية لصالح قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕