مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إيطالية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

وكان المطار استقبل منذ قليل، طائرة مساعدات بحرينية، في إطار المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المطار من أجل تقديمها إلى الشعب الفلسطيني.

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مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بحرينية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' في خبر عاجل، أن مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بحرينية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات من إيطاليا تمهيدا لإرسالها إلى غزةقال مراسل إكسترا نيوز، إن مطار العريش استقبل طائرة مساعدات إنسانية من إيطاليا مخصصة لأهالي قطاع غزة تمهيدا لإرسالهما عبر معبر رفح البري.. اقرأ أكثر ⮕

طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لإرسالها إلى غزةأفاد مراسل قناة 'اكسترا نيوز' في خبر عاجل، بوصول طائرة مساعدات كويتية إلى مطار العريش، تمهيدا لإرسالها إلى غزة. اقرأ أكثر ⮕

وصول طائرة مساعدات فرنسية إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لدخولها لغزةأفادت قناة 'اكسترا نيوز' فى خبر عاجل نقلا عن مراسلها: 'وصول طائرة مساعدات فرنسية إلى مطار العريش الدولى تمهيدا لإرسالها لقطاع غزة'.. اقرأ أكثر ⮕

عاجل| طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزةأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدًا لدخولها إلى غزة. اقرأ أكثر ⮕

طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزةأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدًا لدخولها لغزة. اقرأ أكثر ⮕