مطار مرسى علم الدولي يستقبل 11 رحلة طيران من 5 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، 11 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 5 دول أوربية، تقل قرابة ألفي سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 153 رحلة طيران تصل على مدار الأسبوع الجاري، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات. وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح عبر 11 رحلة طيران، قادمة من5 دول أوربية، هي 4 رحلات من التشيك، واثننين من إيطاليا، ورحلة من «النمسا، وألمانيا، وهولندا»، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين عبر خطوط مصر للطيران.

وأوضح أنه تنفذ الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، بداية من وصولهم أرض المهبط، حتى وصولهم للفنادق، وفرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات التسكين بالفنادق. سقوط أمطار في مرسى علم جنوب البحر الأحمر (صور)

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