مطاحن جنوب القاهرة: التنسيق مع 'المالية' لإنشاء مستودع جمركي في العامرية

والجيزة، عن خطة زيادة إيراداتها عبر تأجير عدد 8 مواقع بالشركة، والتنسيق مع وزارة المالية لإنشاء مستودع جمركي في شونة العامرية، إضافة إلى دراسة جدوى تفعيل نشاط الاستثمار العقاري، كما تجري الشركة صيانة شاملة لمطحن الجيزة 2000 والمتوقف عن العمل وتشغيله بقدرة 140 طن يوميًا، وذلك للوفاء بالربط التمويني.

9 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، و1.34 مليون جنيه أرباحًا رأسمالية.أوضحت الشركة، أنه تم إيقاف مطحني الطاهرة وعز الدين بمعرفة الجهات التموينية؛ لتوفيق أوضاع العمل، ولحين زيادة الربط سيتم النظر في تطوير هذه المطاحن وتشغيلها لتعظيم إيرادات الشركة، وهناك دراسة لتطوير مطحن التبين، كما أنه تم وقف وحدة طحن الأذرة بالوحدة، نظرًا لتوقف طحن الأذرة في الوقت الحالي.

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