مطار العريش يستقبل 66 طائرة شحن نقلت 1600 طن مساعدات لغزة

ووصلت أولى الطائرات من الأردن يوم 12 أكتوبر الماضي، والمساعدات عبارة عن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة مولدات كهرباء، حيث جرى تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، والطائرات كان في استقبالها الهلال الأحمر المصري، وعدد من سفراء الدول في القاهرة.
وتوضح بيانات حركة استقبال الطائرات، أن المساعدات التي وصلت لمطار العريش قادمة من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة برنامج الغذاء العالمي، والهيئة الخيرية الأردنية، والهلال الأحمر العراقي، والصليب الأحمر الدولي، أطباء بلا حدود، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وقطر، وفنزويلا، والبرازيل، وروسيا، وباكستان، والهند، والجزائر، والكويت، والبحرين، والمغرب، وبريطانيا،و كولومبيا، بلجيكا، وفرنسا، ايطاليا، الدنمارك.
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