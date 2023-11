مطار العريش يستقبل 66 طائرة شحن نقلت 1600 طن مساعدات لغزة

وتوضح بيانات حركة استقبال الطائرات، أن المساعدات التى وصلت لمطار العريش قادمة من: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة برنامج الغذاء العالمى، والهيئة الخيرية الأردنية، والهلال الأحمر العراقى، والصليب الأحمر الدولى، اطباء بلا حدود، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وقطر، وفنزويلا، والبرازيل، وروسيا، وباكستان، والهند، والجزائر، والكويت، والبحرين، والمغرب، وبريطانيا،و كولومبيا، بلجيكا، وفرنسا، ايطاليا، الدنمارك.

