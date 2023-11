مصير سعر الذهب الفترة المقبلة.. هل سينفجر المعدن الأصفر

هل يرتفع سعر الذهب أم يبقى مستقرًا؟ في هذا التقرير، سنوضح العوامل التي تؤثر على سعر الذهب وتوقعات أسعاره في الفترة المقبلة.من المتوقع أن يشهد سعر الذهب في مصر في الفترة المقبلة استقرارًا نسبيًا، مع إمكانية تسجيل بعض الارتفاعات. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:

استمرار تشديد السياسة النقدية العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي انخفاض العائد على الاستثمارات البديلة، مثل الذهب.ارتفاع الطلب على الذهب من جانب المستهلكين في مصر، سواء للأغراض الاستثمارية أو لتصنيع المجوهرات.

وبحسب توقعات شركة"الشرق الأوسط لتداول الأوراق المالية"، فإن سعر الذهب عيار 21 في مصر قد يتراوح بين 2300 إلى 2500 جنيه للجرام في نهاية عام 2023.الحرب في فلسطين والقصف المستمر على غزة: قد يؤدي استمرار الحرب في فلسطين والأزمة الراهنة في المنطقة إلى زيادة في سعر الذهب.

تطورات السياسة النقدية العالمية: إذا استمرت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب مرة أخرى. تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية: إذا استمرت الحرب في روسيا وأوكرانيا، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب، حيث ينظر المستثمرون إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

التضخم في مصر: إذا استمر التضخم في الارتفاع في مصر، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الذهب من جانب المستهلكين.قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي: يُعرف سعر صرف العملة بأنه قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. عندما ينخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، يصبح الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين المصريين. وذلك لأن الذهب يتم تسعيره بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الذين يدفعون بالجنيه المصري.

