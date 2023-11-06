كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن مصير المدرب الحالي لفريق اتحاد جدة السعودي، حيث أشارت إلى أن المدرب الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين الإماراتي، يعتبر مرشحًا قويًا لخلافته. وأوضحت الصحيفة أن جماهير الفريق تضغط لإقالة المدرب، لكن الإدارة لم تتخذ قرارًا حتى الآن. يذكر أن اتحاد جدة خسر مباراته أمام القوة الجوية العراقي بنتيجة 2-0 في دوري أبطال آسيا.

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