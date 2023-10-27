مصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية أحق بالحياة من أناس يستحقون الموت.. فيديو

مصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية ستكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة حال الاجتياح البريأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قطاع غزة تواجه هجوم وقصف عنيف في اللحظات الحالية، بالإضافة إلى انقطاع شبكة الانترنت والاتصالات في غزة، اقرأ أكثر ⮕

مصطفى بكري يطالب الدول العربية بطرد سفراء أمريكا واستخدام سلاح البترول لوقف الحرب على غزةأكد الإعلامي مصطفى بكري أن الوضع في غزة الآن يحتاج التمسك بالأرض، لافتا إلى أن المقاومة تقوم الآن بأفضل وأشرس معركة جهاد في التاريخ. اقرأ أكثر ⮕

بكرى : المقاومة الفلسطينية ستكبد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحةأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قطاع غزة يواجه هجوما وقصفا عنيفا في اللحظات الحالية اقرأ أكثر ⮕

مصطفى بكري : الجرائم في حق شعب فلسطين الموت بلا مقبرةقال الإعلامي مصطفى بكري أن قوات الاحتلال الصهيوني مستمرة في قصف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة......... اقرأ أكثر ⮕

مصطفى بكري يكشف تفاصيل ما حدث في طابا صباح اليوممصطفى بكري يكشف تفاصيل ما حدث في طابا صباح اليوم اقرأ أكثر ⮕

مصطفى بكري: ما يحدث الآن في غزة جريمة تستهدف محو القطاع بالكاملمصطفى بكري: ما يحدث الآن في غزة جريمة تستهدف محو القطاع بالكامل اقرأ أكثر ⮕