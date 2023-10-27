مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد،: «لا يوجد أكفان في قطاع غزة، هل ضحينا بالشعب الفلسطيني، هل ضحينا بـ2.5 مليون فلسطيني في غزة، هل ضحينا بالأطفال، هل ضحينا بالنساء، أليس أننا أمة واحدة، أين هؤلاء النخبة».

وتابع مصطفى بكري : «أليس أننا أمة واحدة، أليس يجب علينا الدفاع عن قضيتنا، يجب علينا أن نتحد أمام العدو الإرهابي الغاشم الذي يرتكب كل الجرائم وينتهك كل القوانيين في غزة».

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