مصطفى عمار: لولا القاهرة الإخبارية «مكانش صوتنا هيوصل».. من كان سيتصدى لـ«مشروع التهجير»؟

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على شاشة قناة «cbc»: «كل هذه الأصوات أبحث عنها الآن، ولا تجدهم، اختبأوا تحت مكاتبهم، بعد حملة الانتقادات التي لم تنجح في النيْل من قناة القاهرة الإخبارية، وخاصةً خلال هذا الشهر وهذه الأحداث، عرفنا لماذا القاهرة الإخبارية وأهميتها في متابعة الحدث.. لو لم يكن تم إطلاق القاهرة الإخبارية من عام من كان ليتم التصدي لمشروع تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء؟».
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MOBTADA: القاهرة الإخبارية: استعدادات مصرية لاستقبال 80 مصابا من قطاع غزة (فيديو)أفاد مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، مشيرا إلى وجود انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.
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