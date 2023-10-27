مصطفى محمد يعود لقائمة نانت أمام لانس في الدوري الفرنسي

ضد ستراسبورج ومونبلييه بعد طرده المباشر في لقاء رين الذي أقيم يوم 1 أكتوبر في الجولة السابعة، ليتواجد الدولي المصري في قائمةهذا الموسم، محتلا المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالتساوي مع ثنائي مونبيليه موسى التعمري وآكور أدامز بجانب وسام بن يدر مهاجم موناكو.تقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزةمصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية أحق بالحياة من أناس يستحقون الموت..

ضد ستراسبورج ومونبلييه بعد طرده المباشر في لقاء رين الذي أقيم يوم 1 أكتوبر في الجولة السابعة، ليتواجد الدولي المصري في قائمةهذا الموسم، محتلا المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالتساوي مع ثنائي مونبيليه موسى التعمري وآكور أدامز بجانب وسام بن يدر مهاجم موناكو.تقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزةمصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية أحق بالحياة من أناس يستحقون الموت.. فيديوسفير فلسطين في السعودية: الغرب يريد تطويق المنطقة بمشروع الترحيل إلى سيناء والأردن

اقرأ أكثر:

baladtv »

حصاد محمد صلاح فى الدورى الأوروبى قبل مباراة ليفربول ضد تولوز اليومقدم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي اداءً متميزًا في الدوري الأوروبي قبل المباراة المرتقبة أمام تولوز الفرنسي التي ستقام في تمام العاشرة. اقرأ أكثر ⮕

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تولوز بالدوري الأوروبي.. موقف محمد صلاحيبحث نادي ليفربول عن الانتصار في مباراة الليلة أمام تولوز الفرنسي، في المواجهة المقرر إقامتها على ملعب أنفيلد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي. اقرأ أكثر ⮕

محمد صلاح يختتم استعداداته للقاء تولوز والظهور الأوروبى رقم 70 مع ليفربولتألق الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في التدريبات قبل خوض المباراة رقم 70 له في البطولات الأوروبية أمام تولوز الفرنسي، التي ستقام في العاشرة من مساء غد الخميس.. اقرأ أكثر ⮕

موعد مباراة ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبييستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، تولوز الفرنسي في المباراة التي تقام على ملعب «آنفيلد»، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي. اقرأ أكثر ⮕

ليفربول يستضيف تولوز في الدوري الأوروبييستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، تولوز الفرنسي في المباراة التي تقام على ملعب «آنفيلد»، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي. اقرأ أكثر ⮕

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تولوز في الدوري الأوروبييستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، تولوز الفرنسي في المباراة التي تقام على ملعب «آنفيلد»، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي. اقرأ أكثر ⮕