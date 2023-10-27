مصطفى ثابت عن اجتياح غزة بريا: ستكون مقبرة لجيش الاحتلال

وأضاف الدكتور مصطفي ثابت في مداخلة هاتفية لبرنامج"خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نتمنى أن تمر الليلة بسلام على سكان قطاع غزة مع بدء الهجوم البري على القطاع، وأعتقد أن الاجتياح البري لن يكون على القطاع بالكامل، ولو حدث ذلك سيكون مقبرة للجيش الإسرائيلي، ولكن ما يحدث هو ورقة للضغط على المقاومة الفلسطينية.

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كاتب صحفي أردني: غزة ستكون مقبرة الصهاينة في حال تنفيذ العملية البريةكاتب صحفي أردني: غزة ستكون مقبرة الصهاينة في حال تنفيذ العملية البريةكاتب صحفي أردني: غزة ستكون مقبرة الصهاينة في حال تنفيذ العملية البرية اقرأ أكثر ⮕

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