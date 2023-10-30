مصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سيارة: الحمد لله قدر الله وما شاء فعل

نقيب المهن الموسيقية، جمهوره بعد تعرضه لحادث سيارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث نشر صورًا لسيارته بعد تعرضها لبعض التلفيات على حسابه بموقع فيس بوك معلقًا: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "بعد صلاة الجمعة إن شاء الله كلنا بندعم القيادة السياسية فى بلدنا لحماية الأمن القومى المصرى، دعوة منى لكل موسيقيى مصر للتجمع غدا عند المنصة بعد صلاة الجمعة". وجاء ذلك بعدما دعمت نقابة الموسيقيين القصية الفلسطنينية منذ بدء الأحداث على غزة خلال بيان جاء فيه:"يتقدم النقيب العام للمهن الموسيقية والسادة أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن جموع موسيقيي مصر بخالص التعازي والمواساة لشهداء الحرية من الشعب الفلسطيني الشقيق، وبخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين والجرحىوتابع البيان: "مستنكرين الاعتداء الغاشم عليهم، وداعين المولى عز وجل أن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويمدهم بنجد من جنوده، وتؤكد نقابة المهن الموسيقية على دعمها الكامل لكل قرارات القيادة السياسية...

العربية اتهشمت .. تعرض مصطفى كامل لـ حادث سيركشف نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل عن تعرضه لحادث سير . وشارك مصطفى كامل صور لسيارته المتهشمة عبر حسابه بفيسبوك وكتب :' الحمدلله .. قدر الله وما شاء فعل. اقرأ أكثر ⮕

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