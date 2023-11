مصطفى عمار: قناة «القاهرة الإخبارية» وقفت أمام الإعلام المضلل وأهل الشر

وتابع رئيس تحرير جريدة الوطن: «أتوجه بالشكر إلى الإعلامي أحمد الطاهري وإلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصاحب القرار، وبالتأكيد هناك شخص لا نعرفه وغير ظاهر للناس وهو من فكر في إطلاق قناة إخبارية، هذا الشخص أتوجه إليه بالشكر لأنه كان مبادر وكأنه يرى المستقبل ووعى ضرورة امتلاكنا لقناة إخبارية في توقيت حرج».

الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، تحدث عن إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»، من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أشاد الإعلامي جابر القرموطي بتجربة قناة القاهرة الإخبارية، قائلا: 'وجود قناة مهمة جدا في ظل الأحداث الحالية تنقل صوت مصر وتوصل صوت مصر بطريقة تليق بمصر، هي قناة القاهرة الإخبارية'.

أشادت الدكتورة سارة فوزي مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة بتجربة قناة القاهرة الإخبارية، بعد مرور عام على انطلاقها

كشفت وسائل الإعلام الفلسطينية، عن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في تبأ عاجل لها، نقلا عن الإعلام الإسرائيلي، بإسقاط طائرة مسيرة فوق مدينة إيلات بصاروخ باتريوت.

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنّ وسائل الإعلام الإسرائيلي، أعلنت إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت.

