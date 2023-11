مصطفى يونس ينتقد أداء موديست: لو الخطيب لعب بمرضه وسنه هيمتعنا عنك

وودع الأهلي الدوري الأفريقي على يد صن داونز في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الأفريقي.

