مصطفى شلبي يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة زد

وسيحدد الفحص الطبي موقف اللاعب سواء بالتواجد في المباراة أو الغياب عن المباراة القادمة أمام زد أف سي في دوري نايل.يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد القاهرة.

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عاجل.. نجم بيراميدز مهدد بالغياب عن مواجهة سيراميكا كليوباترايخضع علي جبر لفحص طبي مساء اليوم لتحديد موقفه من مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من منافسات دوري نايل. اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يفحص إمام عاشور لتحديد موقفه من مباراة العودة أمام صن داونزيخضع إمام عاشور، لاعب سط الأهلي، لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من مباراة صن داونز الأربعاء المقبل. اقرأ أكثر ⮕

جناح الزمالك يخضع لفحص طبي قبل مران الغدتقرر خضوع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي على هامش مران الغد استعدادا للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

فحص طبى لـ مصطفى شلبى بالزمالك للوقوف على تطورات الإصابةيخضع مصطفى شلبى لاعب فريق الزمالك لفحص طبي اليوم قبل مران الفريق، للوقوف على تطورات الإصابة التى تعرض لها خلال الساعات الماضية. اقرأ أكثر ⮕

بيراميدز يفحص العضلة الضامة لـ على جبر قبل مواجهة سيراميكا فى الدورييخضع على جبر، مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة سيراميكا الجمعة المقبل، باستاد المقاولون العرب. اقرأ أكثر ⮕

أشعة مقطعية على قدم شلبي لتحديد حجم إصابتهيخضع مصطفى شلبي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لأشعة مقطعية اليوم الأحد، لتحديد مدى إصابته التى تعرض لها خلال إنبى، مساء الجمعة الماضي بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕