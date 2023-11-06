مصطفى أبو الدهب: أداء المصري ضعيف رغم الصرف الكبير

قال مصطفى أبو الدهب في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"أداء المصري ضعيف رغم الصرف الكبير اللي حصل على الفريق" وأضاف:"مشكلة المصري فنية بحتة، وحتى الماتشات اللي كسبنا فيها الفريق ضعيف فنيا". واختتم:"علي ماهر اختار كل اللاعيبة اللي جات المصري وكلها من اختياراته وكلها لاعيبة دولية".

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