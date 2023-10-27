تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لاجتياح البري لقطاع غزة مؤكدا أن الأهالي في غزة لا يجدون المياه أو الدواء أو الكهرباء أو حتى المستشفيات أو حتى الأكفان.

وزفت دموع مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، على الهواء بسبب أحداث قطاع غزة، معقبًا: «لا يوجد أكفان في قطاع غزة، هل ضحينا بالشعب الفلسطيني، هل ضحينا بـ2.5 مليون فلسطيني في غزة، هل ضحينا بالأطفال، هل ضحينا بالنساء، أليس أننا أمة واحدة، أين هؤلاء النخبة».

وتابع: «أليس أننا أمة واحدة، أليس يجب علينا الدفاع عن قضيتنا، يجب علينا أن نتحد أمام العدو الإرهابي الغاشم الذي يرتكب كل الجرائم وينتهك كل القوانيين في غزة».

مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب أحداث غزة (فيديو)بكى الإعلامي مصطفى بكري على الهواء مباشرة، تأثرًا بالأوضاع التي تجري في غزة في الوقت الحالي قائلا إن غزة تعاني لا يجدون المياه، أو الدواء، أو الكهرباء أو حتى المستشفيات أو حتى الأكفان، هل تم التضحية بـ 2.5 مليون فلسطيني في غزة، ألسنا أمة واحدة وشعب واحد؟، أين هي المنظمات الدولية، أين الذين لا يكفون بالحديث عن حقوق الإنسان؟ . اقرأ أكثر ⮕

مصطفى بكري باكيا على الهواء: أهالي غزة وسكانها هم شرف الأمةشن الإعلامي مصطفى بكري، هجوما قويا على الأبواق الإعلامية التي تهاجم الدولة المصرية وجيشها في الوقت الراهن معقبا: اللي نفذوا أجندة خارجية أين هم الآن ومن يدعمهم من القضية الفلسطينية. اقرأ أكثر ⮕

بكرى : المقاومة الفلسطينية ستكبد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحةأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قطاع غزة يواجه هجوما وقصفا عنيفا في اللحظات الحالية اقرأ أكثر ⮕

مصطفى بكري : الجرائم في حق شعب فلسطين الموت بلا مقبرةقال الإعلامي مصطفى بكري أن قوات الاحتلال الصهيوني مستمرة في قصف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة......... اقرأ أكثر ⮕

مصطفى بكري: ما يحدث الآن في غزة جريمة تستهدف محو القطاع بالكاملمصطفى بكري: ما يحدث الآن في غزة جريمة تستهدف محو القطاع بالكامل اقرأ أكثر ⮕

بكرى: إسرائيل تهدد بضرب مستشفى يضم 40 ألف نازح فى غزةقال الإعلامى مصطفى بكرى أن غزة الآن تواجه مصير مجهول، بسبب مؤامرة دولية وتتعرض لإكبر حرب فى تاريخها. اقرأ أكثر ⮕