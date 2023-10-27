مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب أحداث غزة (فيديو)

بكى الإعلامي مصطفى بكري على الهواء مباشرة، تأثرًا بالأوضاع التي تجري في غزة في الوقت الحالي قائلا إن غزة تعاني لا يجدون المياه، أو الدواء، أو الكهرباء أو حتى المستشفيات أو حتى الأكفان،"هل تم التضحية بـ 2.5 مليون فلسطيني في غزة، ألسنا أمة واحدة وشعب واحد؟، أين هي المنظمات الدولية، أين الذين لا يكفون بالحديث عن حقوق الإنسان؟".

وتابع مصطفى بكري، أنه لا يتبقى شيء حينما تُهدر الكرامة، وتُدنس الأرض، ويُفرض الإذلال والمذلة، ويُقتل الشباب والأهالي والأطفال في غزة، وتستباح نسائنا،"أين أنتم لماذا خرستم؟ لماذا لا تنطقون؟ حتى الكلمة لا تنطقها، والحق لا تنحازون له".

وأردف مصطفى بكري، أن المجازر تُنصب في كل شارع وكل بيت في غزة،"يا أهل غزة أيها الشرفاء والرجال والمقاومون، أنتم كرامة الأمة، وأنتم عزتها، أنتم من تستحقون الحياة، وغيركم يستحقون الموت ممن يخافون من المواجهة، ويخافون من نطق كلمة الحق، وممن، لا يريدون أن ينطقوا كلمة الإنسانية، والله هناك أناس لا يستحقون التواجد في هذه الأمة". سفير فلسطين بالقاهرة: قطاع غزة تحول لكتلة مشتعلة من اللهببث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. headtopics.com

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