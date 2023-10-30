مصطفى حسن أميناً عاماً لجامعة أسيوط الأهلية

شهدت جامعة أسيوط انعقاد اجتماع لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية والمنعقدة عن شهر أكتوبر 2023 وذلك برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، والدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية ، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة والقيادات الأكاديمية والإدارية المسئولة عن متابعة العمل بالجامعة الأهلية .

وخلال الاجتماع أكد الدكتور أحمد المنشاوى على حرص إدارة جامعة أسيوط الحكومية على استمرار توفير الدعم والرعاية اللازمة للجامعة الأهلية وتسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق باسم ومكانة جامعة أسيوط الأم والمنبثقة من مظلتها جامعة أسيوط الأهلية والتي تم إنشائها وتجهيزها على مستوى متقدم لتحقق الهدف المرجو من إنشاء الجامعات الأهلية في مصر، مشيداً بما يحظى به ذلك المشروع القومى الهام من دعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والأب الروحى لمشروع...

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى أن العام الجامعى الجارى 2023/ 2024 هو العام الدراسى الثانى بالجامعة بما تضمه هذا العام من نحو 3500 طالب وطالبة من الدارسين بالجامعة فى (١١) برنامجاً دراسياً في (7) كليات؛ عملية، ونظرية هي: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والبحوث الدوائية، والهندسة والعلوم التطبيقية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم المالية و الإدارية، والألسن واللغات التطبيقية . headtopics.com

وصرح الدكتور نوبى محمد حسن أن اجتماع لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية أسفر عن عدة قرارات تتضمن تكليف مصطفى حسن الأمين المساعد بجامعة أسيوط للعمل أميناً عاماً لجامعة أسيوط الأهلية اعتباراً من 24 نوفمبر 2023 ، كما تم الموافقة على انتداب كلياً لجامعة أسيوط الأهلية كل من جيهان محمد عمر درويش باحث شئون تعليم أول للإشراف العام على أعمال شئون التعليم والطلاب، و أبو بكر على أحمد أخصائي أول (أ) شئون تعليم وطلاب للإشراف على شئون القيد والتسجيل وقبول الطلاب الوافدين، و أحمد شحاتة خليل أخصائي أول (أ) شئون...

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