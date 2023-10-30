مصطفي كامل يتعرض لحادث سير مروع

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تعرضه لحادث سير مروع، وتحطم سيارته، وانهالت عليه تعليقات الجمهور حامدين الله على سلامته.

ونشر مصطفى كامل، مجموعة صور لتحطم سيارته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق قائلًا: الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.وفي سياق آخر،كان قد دعا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، جموع موسيقيين مصر للنزول اليوم بعد صلاة الجمعة عند النصب التذكاري بمدينة نصر، لمساندة الشعب الفلسطيني، تزامنًا مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونشر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، فيديو يدعوا من خلاله الوسط الفني والموسيقي للحشد أمام النصب التذكاري لدعم الشعب الفلسطيني، إذ قال: اليوم تجمع لكل موسيقيين مصر عن المنصة مع نقابتهم ومجلس إدارتهم والشعب المصري كله، لإثبات وجودنا ونصرة الحلق، ودعم ومساندة وتضامنا مع أخوانا وأخواتنا وأولادنا ضد العدوان على الكنائس والجوامع والمدارس والمستشفيات، على الأطفال، أنهاردة انشاء الله كلنا بنساند القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري. headtopics.com

ويذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى كامل طرح أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" والتي تحمل إسم"ابن المحظوظة".وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر واطعم من الموزة، اه يا محظوظ يا ابن المحظوظه، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن.عاجل..

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