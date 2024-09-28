مصر: توفير الأدوية بـ 100% خلال الأسابيع المقبلة

ال مصر ية، خلال مؤتمر الأهرام الرابع لل دواء ، إننا وفرنا الأدوية بنسبة 85%، وسنوفرها بنسبة 100% خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم ال تسعير بشكل عادل، وكل الدول تضع استراتيجية واضحة.ليس فقط صناعة ولكنه استثمار ، ولا بد لقوانين ال استثمار أن تنظر إليها، لأن صناعة ال دواء لها قوانينها، مشيرا إلى أن تجارة وبيع وفوائد بنوك و استثمار لا بد أن توضع فى الحسبان المؤتمر.
وأضاف، أن مؤتمر الأهرام الرابع للدواء، واحد من أهم الفعاليات الوطنية المتخصصة في قطاع الدواء في مصر، ويكتسب أهميته الكبيرة من دوره المحوري في مناقشة القضايا الحيوية التي تهم قطاع الدواء وسوقه بشكل عام، لأنه يوفر لنا فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد التحديات التى تواجهنا، ويمكننا من العمل سوياً لكى نضع التوصيات والحلول المناسبة.
التنسيق الدائم مع شركاء الصناعة الدوائية الوطنية لكى نضمن أن جميع المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري تتمتع بأعلى مستويات الجودة والفعالية والمأمونية، وفي سبيل أن نقوم بإجراء كل التقييمات الدقيقة قبل تسويق الأدوية، بداية بالتفتيش علي الخامات المستخدمة في الإنتاج، لكى نتأكد من مطابقتها للمواصفات، مرورا بالتفتيش علي المصانع ومتابعة العملية الإنتاجية بشكل تفصيلي حتى نتأكد من ممارسات التصنيع الجيد، والتفتيش كذلك علي التشغيلات، وعمل السحب العشوائي للعينات، وتحليلها بمعامل الهيئة لكى نتأكد...
تعزيز تصدير الأدوية المصرية وفتح الأسواق لها إقليميًا وعالميًا من خلال مذكرات التفاهم والتعاون المشترك مع الهيئات المناظرة عالميًا.
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