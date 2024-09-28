مصر: تخطو بثبات لبناء الإنسان رغم التحديات

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وأضاف خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن هذا الأمر ينطلق من نتائج الحوار الوطني لدعم منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر. وأشار إلى أن هذا المسار ليس لإرضاء أي طرف خارجي وإنما استجابة لحقوق وتطلعات الشعب المصري ودور الشباب وتمكين المرأة في البلاد. وأكد أن مصر انتهت من تطوير أول خطة عمل وطنية حول أجندة المرأة والسلم والأمن، مشددًا على أن الدولة ستمضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أوضح أن مصر ستستمر في العمل على بناء السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة وحول العالم، عبر استلهام قيم الحضارة المصرية العظيمة الضاربة في جذور التاريخ، وتسلحًا بعقول الشباب الواعد القادر على صنع المستقبل، مع المحافظة على حُرمة الحياة البشرية دون تفرقة بين لون أو جنس أو دين.رشاد عبدالغني: توجيه الرئيس بإرسال مساعدات للبنان تأكيد أن مصر ستظل الداعم الأكبر لأشقائها
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نقيب الصناعات الغذائية: مبادرة 'بداية جديدة' تستهدف ترسيخ الهوية المصريةقال خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن ما رأيناه خلال إطلاق مبادرة 'بداية جديدة لبناء الإنسان'
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