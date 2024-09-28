مصر تدعو إلى مواجهة المعايير المزدوجة والنفاق الدولي في الأمم المتحدة

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وأضاف خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن مصر تعمل على إعادة إحياء المنظومة الأممية وتطبيق سياسة المعايير الواحدة بما يتسق مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة. وأشار إلى أن مصر ستستمر في تحمُّل مسئولياتها في الاستجابة الإنسانية لتحديات الأزمات التي تعصف بالمحيط الإقليمي، والتي جعلت مصر الدولة الثالثة على مستوى العالم التي تتلقى طلبات اللجوء خلال عام 2023.
وتابع: «إذا كان الشعب المصري الكريم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مستمرًا في تحمُّل النصيب الأكبر من الدعم للأشقاء من الدول العربية والإفريقية، والتي تجاوزت عشرة ملايين لاجئ وضيف يقيمون في مصر، فهناك حدود لا يمكن تجاوزها لما يمكن أن تتحمله مصر من أعباء». وشدد على أن المجتمع الدولي عليه مسئولية أكيدة في تقديم الدعم الكامل لسد الفجوات التمويلية وتعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات العمليات الإنسانية ومتطلبات اللاجئين من الدول التي تعاني من النزاعات.
الأمم المتحدة المعايير المزدوجة النفاق الدولي مصر أزمة إنسانية
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