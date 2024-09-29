مصر تبذل جهودا كبيرة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط

أن مصر تبذل جهودا كبيرة لإحلال ال سلام في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد توترا كبيرا جراء التصعيد الخطير الذي يمارسه الاحتلال ال إسرائيل ي في عدد من دول المنطقة.

وأضاف أن مصر كانت رائدة في طرح رؤى السلام العالمية لإحلال الاستقرار في البؤر التي تشهد نزاعات وحل الخلافات داخل دول المنطقة باللجوء إلى السبل الدبلوماسية والطرق السلمية حفاظا على مقدرات الدول والشعوب. وأشار السفير العرابي إلى أن العالم يشهد حالة مؤسفة جراء تواصل الأزمات العالمية، وعلى رأسها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية من جهة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من جهة أخرى، والتي أدى استمرارها إلى التصعيد ودخول أطراف أخرى إلى الصراع وعلى رأسها لبنان، وهو الأمر الذي طالما حذرت منه القاهرة لما له من تأثير كبير وتهديد مباشر للسلام والأمن في الشرق الأوسط.

وشدد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية على أن مسألة إحلال السلام بالمنطقة لن تتحقق إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإعطاء شعب فلسطين حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل.

مصر سلام الشرق الأوسط إسرائيل دبلوماسية

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