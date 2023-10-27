مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: سياسات التجويع لا مكان لها فى القرن الـ21

(مصراوي):قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن مصر ترفض التهجير القسري لحقوق البشر ولا للإبادة الجماعية وكل البشر متساوون، مضيفا: "أننا اخترنا الخيار الأصعب لتكريس عملنا وجهدنا في عمل واضح من الجمعية العامة بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم حتى لا نكون شيطانًا أخرس سكت عن الحق بحسب المثل العربي البليغ في وقت تصمت فيه العديد من الأصوات عن قول الحق للأسف الشديد".

وأضاف خلال كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الأوضاع في فلسطين، اليوم الجمعة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، مصر تشجب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وتدعو إلى حماية المدنيين، إذ أن ندعو إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشيرًا إلى أنه: "لا لاستهداف المدنيين ولا للإرهاب ولا لقصف المستشفيات ولا للحصار ولا للتهجير".

مندوب مصر في الأمم المتحدة: سياسات الحصار والتجويع تذكرنا بممارسات القرون الوسطىقال مندوب مصر بالأمم المتحدة إن سياسات الحصار والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية غذاء ودواء بما في ذلك الماء، لا مكان لها في القرن الـ 21 فهي تذكرنا بممار اقرأ أكثر ⮕

ممثل مصر بالأمم المتحدة : ندعو لوقف استهداف المدنيين في غزة ..فيديودعا ممثل مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقرأ أكثر ⮕

ممثل مصر بالأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين.. فيديودعا ممثل مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى وقف استهداف المدنيين في غزة. وقال ممثل مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال إلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة،: العدوان يقصف غزة بوحشية وينتهك كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية، ونكرر الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليه . اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة: المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتينالجمعية العامة للأمم المتحدة المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزةانطلقت قبل قليل في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال الجلسة العامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، التي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕

ممثل مصر بالأمم المتحدة: حرمان غزة من المساعدات حكم بالموت على أهلهاقال ممثل مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كلمته اليوم، إنه يجب إدخال المساعدات اقرأ أكثر ⮕