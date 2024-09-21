مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بجنوب لبنان: تصعيد إسرائيلي غير مبرر يضع المنطقة في مفترق طرق خطير

مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بجنوب لبنان : تصعيد إسرائيلى غير مبرر يضع المنطقة في مفترق طرق خطيرنيكول كيدمان.. قطعة ملهمة من التمثيل وأداء لا يعرف الخوفنشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 3:29 م | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 3:29 م

والعرض لفرقة جمعية بورسعيد للتنمية والبيئة، تأليف شاذلي فرح، وإخراج مجدي الشناوي، وتدور أحداثه حول مجموعة من النساء يتحدثن بلسان حال نساء قرى الصعيد والريف، اللاتي يعانين من العادات والتقاليد العقيمة التي تسجن الأنثى منذ ولادتها في بيت أبيها، ثم بيت زوجها، وبمجرد وفاة الزوج تصبح هي السجينة والسجانة لبناتها، لتستمر المأساة عبر الأجيال.

وأوضح مخرج العرض مجدي الشناوي، أن العرض يطرح قضايا المرأة في صعيد مصر تلك البيئة الصعبة المغلقة، من خلال عدة موضوعات كالقهر الاجتماعي، وغيرها نتيجة الأعراف المفروضة على النساء، ويقدم ذلك من خلال 6 سيدات يجتمعن في بيت واحد، وتواجه كل واحدة منهن مشكلة خاصة، ويقعن في حب شخص واحد؛ مما يضفي على العرض بعدا عاطفيا ورمزيا.

وقالت الممثلة سارة هاني: "أجسد دور"فتحية شلقم" شخصية معقدة ومليئة بالتحديات، فهي الأم المتسلطة وتعاني من مشكلة نفسية نتيجة تجربتين زواج؛ مما يؤثر بالسلب في تعاملاتها مع بناتها".

مصر لبنان تصعيد إسرائيلي أمن استقرار

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