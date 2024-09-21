مصر تتابع بقلق التطورات بجنوب لبنان: تصعيد إسرائيلي غير مبرر يضع المنطقة في مفترق طرق خطير

مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بجنوب لبنان : تصعيد إسرائيل ى غير مبرر يضع المنطقة في مفترق طرق خطيرنيكول كيدمان.. قطعة ملهمة من التمثيل وأداء لا يعرف الخوفنشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 2:48 م | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 2:48 م

وأعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، عن افتتاح معرض بعنوان"ثقافة السلام" في الساعة 12 صباح اليوم السبت، في مكتبة مصر الجديدة إحدى المنصات الثقافية بالجمعية، بمشاركة 15 فنانا من الفئات العمرية المختلفة من رواد المكتبة، يعرضون 30 لوحة فنية نتاج ورش الرسم التي تشهدها المكتبة على مدار العام، تحت إشراف الفنان التشكيلي أحمد بيرو.

لبنان تصعيد إسرائيل مصر أمن

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



Shorouk_News / 🏆 13. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بجنوب لبنان: تصعيد إسرائيلي غير مبرر يضع المنطقة في مفترق طرق خطيرأكدت مصر بقلق شديد على الوضع الأمني المتوتر في جنوب لبنان، معربا عن اعتقادها بأن التصعيد الإسرائيلي غير المبرر يهدد الاستقرار في المنطقة ويضعها في مفترق طرق خطير.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

إطلاق 60 صاروخًا باتجاه بلدات إسرائيلية على الحدود مع لبنانأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم ، عن إطلاق نحو 60 صاروخًا باتجاه بلدات إسرائيلية تقع على الحدود مع لبنان، في تصعيد عسكري خطير يشير إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

مصر تتابع بقلق التصعيد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وتحذر من مخاطرهأفادت “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، بأن مصر تتابع بقلق بالغ التصعيد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، وتحذر من مخاطر التصعيد، وتشدد على أهمية استقرار لبنان.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

تغيير الخطاب العربى.. ضرورةإن الجريمة النكراء التى شهدها لبنان أول أمس، أدخلت المنطقة فى مرحلة الحروب غير التقليدية، ما ينذر باشتعال شامل يضع المنطقة على حافة بركان دموى ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمى والعالمى.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

بيان للخارجية المصرية: نتابع بقلق بالغ التطورات بجنوب لبنانتتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ التصعيد الخطير بجنوب لبنان، والذي شهد غارات إسرائيلية مكثفة على المنطقة بما ينال من وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية. وتعرب مصر مجدداً عن كامل تضامنها مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

هآرتس: نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطيرنقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسئولين – لم تسمهم – قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »