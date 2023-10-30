مصر تدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التكيف المناخي في دلتا نهر النيل

وأشار الدكتور سويلم للتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والذى يتم من خلاله تنفيذ"مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار ، مشيرا لرغبة الوزارة فى تعزيز هذا التعاون .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية مبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال"المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" ، متوجها بالدعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المبادرة ، مشيراً لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والمشاركة فى مسارات المبادرة المختلفة والتى تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام...

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