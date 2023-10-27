مصر في 24 ساعة| الاجتياج البري لقطاع غزة.. جريمة إسرائيلية متكاملة الأركان والقطاع يحترق

كان الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة هو الحدث الأبرز الذي شغل الشاشات وبرامج"التوك شو" على مدار الساعات الأخيرة الماضية، وسط ترقب ومتابعة لآثار العدوان الإسرائيلي بالقصف المكثف على بيوت السكان فوق رؤوس أصحابها في غزة، والاجتياح البري لدبابات الاحتلال في البريج وبيت حانون، وجلسة الأمم المتحدة التي تبنت القرار العربي لوقف إطلاق النار في غزة.. وإليكم التفاصيل..كشف المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، عن نتائج التحقيقات في حادث سقوط مسيرتين في منطقتي نويبع وطابا، اليوم الجمعة.

أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم الجمعة، إنها تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في مدن بيت حانون وشرق البريج، مؤكدة وقوع اشتباكات عنيفة على الأرض، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة"القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها البري الشامل على قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، وبدعم أمريكي، إذ جاء هذا الاجتياح بعد إعلان إسرائيل عن قبولها لهدنة إنسانية في القطاع، وهو ما يبدو أنها كانت تصريحات خداع لجأ إليها العدو الإسرائيلي لشن هجومه البري على غزة.وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة"القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، منذ قليل:"ندعو سكان مدينة غزة إلى التحرك جنوبًا".

وأضاف"الرويضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج"حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة"صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن أكثر من 900 طفل فلسطيني استشهد حتى اللحظة، فضلا عن أكثر من 1200 طفل مفقودين تحت أنقاض غزة، والمشهد صعب للغاية، والمجتمع الدولي حتى اللحظة يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل في أن تفعل ما تريد. headtopics.com

وأشار بدران، خلال اتصال هاتفي ببرنامج"الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن إمكانيات المقاومة الفلسطينية لا توازي قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكنهم أصحاب الأرض، وجاهزون لمواجهتهم، ويوجد مواجهات عنيفة في الميدان وتصدي لهذا الدخول البري.رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد بدء الاجتياح البري لقطاع غزة.

وأشار فرج، خلال لقاء خاص ببرنامج"المصري أفندي" المذاع عبر فضائية"المحور"، مساء الجمعة، إلى أن الهجوم البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي لحفظ ماء وجه نتنياهو وما لحق بقواته يوم 7 أكتوبر، كاشفا أن إسرائيل بدأت الهجوم البري ليلا لأن إمكانيات الرؤية ليلا أفضل من قوات حماس.قال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن غزة تتعرض لمحرقة الآن والجثث بالمئات في الشوارع. headtopics.com

رغم مزاعمه بأن الجنوب آمن.. متحدث جيش الاحتلال يؤكد: استهدافاتنا لا تقتصر على شمال غزةجيش الاحتلال يمهد للاجتياح البري لقطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

خالد مشعل: جيش الاحتلال يعلم تبعات الزحف البري لقطاع غزةخالد مشعل: جيش الاحتلال يعلم تبعات الزحف البري لقطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

خالد مشعل: جيش الاحتلال يعلم تبعات الزحف البري لقطاع غزةخالد مشعل: جيش الاحتلال يعلم تبعات الزحف البري لقطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لغزةأفادت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الاعصاب اثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء اجتياح غزةأكدت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

هجوم شامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' نقلا عن مصادر إسرائيلية، ببدء الهجوم البري الشامل على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕