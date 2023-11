مصر تستقبل أول دفعة من الرعايا الأجانب والجرحى من غزة ..وهنية يؤكد: قدمنا للوسطاء تصورًا شاملاً لوقف النار وإطلاق الأسرى .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

وقالت صحيفة"الوطن" إن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت أن تجهيزات المستشفيات في محافظة شمال سيناء على أتم استعداد لتقديم الخدمات الطبية للمرضى من الإخوة الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلة إنه تم رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة.

على الصعيد الإقليمي والدولي، قالت"الأنباء" إن ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا إلى إنشاء ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لتلبية الاحتياجات العاجلة، مضيفًا أن"حماية المدنيين وتخفيف حدة الوضع المتردي (في غزة) تمثل أولوية بالنسبة لنا".

وقالت"الجريدة" إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أكدت أن الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا في قطاع غزة، قد ترقى إلى مستوى"جرائم الحرب"، مضيفة أن"في ضوء العدد الكبير من الضحايا المدنيين، وحجم الدمار الذي أعقب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن هذه هجمات غير متناسبة، ويمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم الحرب".

وأشارت"الأنباء" إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال إن قوات الاحتلال"تتقدم في الحرب وفق المخطط وحسب الأهداف الموضوعة"، مشيراً إلى أن حركة حماس"تتلقى ضربات قاسية".

