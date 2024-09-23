مصر تحقق 1,59 مليار دولار في صادراتها خلال يونيو الماضي

مصر إلى أكبر 5 دول سجل نحو مليار و59 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، بينما كانت نحو مليار و19 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 40 مليون و721 ألف دولار.

وتصدرت دولة الإمارات العربية قائمة الدول الخمس الأكثر استقبالا للصادرات المصرية في يونيه الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات التي استقبلتها نحو 283 مليون و636 ألف دولار، مقابل 143 مليون و590 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 140 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية والتي استقبلت صادرات قيمتها 177 مليون و396 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 172 مليون و668 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 4 ملايين و728 ألف دولار.

وتضمن قائمة الدول الخمس المستقبلة للصادرات المصرية أيضا كلا من إيطاليا والتي استقبلت صادرات بقيمة 247 مليون و662 ألف دولار في يونيه الماضي، بالإضافة إلى تركيا والتي استقبلت صادرات مصرية قيمتها 186 مليون و347 ألف دولار، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية واستقبلت صادرات بقيمة 164 مليون و776 ألف دولار.

صادرات مصر الإمارات العربية المتحدة السعودية إيطاليا تركيا

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