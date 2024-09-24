مصر تُشدّد على أهمية ملف المياه وسوقة الأمن المائي

، إن المياه قضية وجودية ل مصر وترتبط مباشرة ب الأمن القومي ، ولا تهاون أو تساهل أو تنازل بشأنها، وإذا كانت الحصة التي نحن عليها منذ عام 1959 بالكاد تكفي 60% من الاحتياجات السنوية ل مصر .

واصل: لابد من عدم ترك هذا الأمر لأهواء دول بعينها سواء كانت دول منبع أن تفرض سياسات أحادية خاطئة تهدد مصالح وشواغل دول المصب، وهي قضية وجودية لمصر ودول أخرى، لذلك أكدنا على قضية الأمن المائي والغذائي. وتابع أننا استضفنا لقاء هام جدا لكل القوى السياسية والمدنية السودانية وتوصلوا إلى مخرجات واضحة بإنشاء نظام ديمقراطي في السودان شامل يشمل كل القوى السياسية والمعارضة والعسكرية ونحن ندعم كل ما يتوافق عليه الأشقاء في السودان ولابد على التأكيد على الملكية السودانية لعملية التسوية هناك، وهناك دور مصري واضح في العمل على التوقف لاتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات.

أضاف، أن المساس بسيادة لبنان مرفوض تماما وندينه ونستهجنه بقوة، مؤكدا أن مصر على تواصل مع كل مؤسسات الدولة اللبنانية للإعراب عن الوقوف إلى جانبهم والتضامن معهم، وعرضنا كل الدعم الممكن.

مصر مياه النيل الأمن القومي السودان ملف المياه

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

‫‎المنتدى العربى للمياه ينطلق الإثنين القادم فى أبوظبى لمناقشة أزمة 'مثلث العطش' بالمنطقة.. 120 متحدثًا عالميا 'يشخصون' مشاكل الأمن المائى العربى.. ويضعون 'روشتة' لمجابهة التغيرات المناخية وندرة المياه‬مع تصاعد مطالب الأمن المائي الإقليمي، يقف المنتدى العربي السادس للمياه ,على أهبة الاستعداد, لإحداث ثورة في مشهد قطاع المياه، وتعزيز التعاون والاستراتيجيات القابلة للتطبيق

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

‫انطلاق ‎المنتدى العربى للمياه فى أبوظبى لمناقشة أزمة 'مثلث العطش' بالمنطقة.. 120 متحدثًا عالميا يشخصون مشاكل الأمن المائى العربى.. ويضعون روشتة لمجابهة التغيرات المناخية وندرة المياه‬‬مع تصاعد مطالب الأمن المائي الإقليمي، يقف المنتدى العربي السادس للمياه ,على أهبة الاستعداد, لإحداث ثورة في مشهد قطاع المياه.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أحمد موسى: خطاب مصر لمجلس الأمن إعلان بوقف مسار مفاوضات سد النهضةعلق الإعلامي أحمد موسى، على خطاب وزارة الخارجية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة، قائلا: مصر وجهت رسالة قوية للحفاظ على أمنها المائي .

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الروسي أهمية قضية الأمن المائي المصريالتقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع نظيره الروسي'سيرجي لافروف'، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة، وأعقبها مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

حزب الوفد: الفلاحون دورهم حيوى فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الأمن الغذائىهنأ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، فلاحين مصر بمناسبة عيدهم، مؤكدًا على أهمية دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الري: فترات الجفاف في المستقبل قد تؤثر على أمن مصر المائيقال وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، إن نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من 500 متر مكعب سنوياً، وأن العجز المائي يقترب من 50% من المياه المتاحة حالياً. وأضاف أن مصر تغطي الفجوة المائية باستيراد محاصيل زراعية وإعادة استخدام المياه. وحذر سويلم من فترات الجفاف في المستقبل التي قد تؤثر على الأمن المائي لمصر.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »