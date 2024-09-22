مصر تواجه كينيا غدا في ربع نهائي بطولة أفريقيا

، بقيادة مديره الفنى محمد عبد السلام، مواجهة قوية غدا الاثنين أمام نظيره الكينى، فى ربع نهائى بطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس حتى 26 سبتمبر الجارى.تقام مباراة مصر أمام كينيا فى السادسة مساءً بتوقيت تونس ــ الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.واستطاع منتخب ناشئي اليد تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على غينيا وبوروندي على التوالى قبل الفوز على الجزائر.
وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفى أحمد - عبد الرحمن اشرف - زياد أحمد - عمر بركه - احمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود احمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا. فيما يضم الجهاز الفنى محمد الألفى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية كابتن محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولى مدير إداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.حسين الشحات: جمهورنا العظيم لن توفي الكلمات حقكم.. نسر الأهلي لن يتوقفنتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024..
كرة اليد مصر كينيا بطولة افريقيا ربع النهائي
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