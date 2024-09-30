مصر ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي

استخدمتها إسرائيل لاغتيال نصر الله.. لماذا تعتبر القنبلة MK84 المطرقة مثيرة للجدل؟نعيم قاسم: حزب الله مستمر بأهدافه والجميع حاضر في الميداننشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 12:45 م | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 12:45 م

وأشار المندوب الدائم إلى أن الرئاسة المصرية المُرتقبة ستعمل على تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الأفريقة، حيث تأتي الرئاسة المصرية للمجلس في سياق إقليمي ودولي معقد تتزايد فيه التحديات الأمنية وهو ما تطلب تضافر الجهود والتشاور بشفافية حول سبل مواجهتها عبر مقاربة شاملة بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية وتحقق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.

كما أشار السفير محمد جاد، إلى أن مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية سيقوم بزيارة إلى بورسودان والتي تعد الأولى منذ اندلاع الأزمة السودانية في 15 أبريل 2023 في إطار حرص مصر على تعزيز التضامن مع الشعب السوداني ودعم مؤسسات الدولة السودانية، وتهيئة المجلس والاتحاد الأفريقي للإطلاع على الأوضاع على الأرض، ولتحمل مسئولياته في دفع جهود التوصل لحل سلمي للأزمة.

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