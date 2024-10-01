مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي

سوريا.. استشهاد 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح في قصف إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة دمشقطوني خليفة: المذهبية والمرجعية للخارج تحرك الكل في لبنان.. نحتاج 1000 سنة لرفيق حريري آخرماذا قال المتهمون في واقعة أعمال السحر لمؤمن زكريا في اعترافاتهم؟قال السفير تميم خلاف ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي بدءًا من غد الأول من أكتوبر، ولمدة شهر.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج"بالورقة والقلم" المذاع عبر شاشة"TEN" مساء الإثنين، أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يعد أهم الأجهزة الرئيسية في الاتحاد الإفريقي، موضحا أنه يتكون من 15 دولة تتولى مسؤولية قضايا السلم والأمن في القارة. وأشار إلى أن إفريقيا تمثل أولوية متقدمة وركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية، موضحا أن عضوية مصر في المجلس للمرة الخامسة، باعتبارها إحدى الدول الرائدة في القارة؛ تؤكد التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا، وسعيها للمساهمة في معالجة التحديات الأمنية التي تواجهها القارة.

مصر مجلس السلم والأمن الإفريقي الاتحاد الإفريقي تميم خلاف سياسة خارجية

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