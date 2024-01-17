مصر واليونان يتفقان على مشروع ربط كهربائي

وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن عن مشروع ربط كهربائي بين مصر واليونان، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار شكري إلى أن المشروع سيسهم في توفير الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.





Shorouk_News » / 🏆 13. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي يناقشان سبل تعزيز التعاون والتكامل• الأزهر والتَّعليم العالي يتفقان على إنشاء لجان مزدوجة للتعاون في التحول الرقمي وضبط منظومة تعليم الوافدين والارتقاء بالتنصيف الدولي للجامعات

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

الإمام الأكبر والبابا تواضروس يتفقان على تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع فى غزةزار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

شيخ الأزهر والبابا تواضروس يتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع في غزةشيخ الأزهر: نحن المؤمنين بالدين علينا واجب ومسؤولية أمام الله للدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء.. وما يحدث في غزة

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

وزير الصحة: جودة حياة الأفراد هي معيار قوة الأمم والشعوب وليس النمو السكانيشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان، والذي ينظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الوزارات والشركاء المعنيين.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

وزيرة التضامن تعلن استفاة أسر كافل وكرامة من دعم الخبز والغذاءشهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حفل ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبى، بحضور السفير كريستيان..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

«الصحة»: القيادة السياسية مهتمة بـ«تنظيم الأسرة».. ويجب ضبط النمو السكانيشهدت وزارة الصحة والسكان اليوم، فعاليات ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان، الذي ينظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الو

مصدر: ElwatanNews - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »