مصر حارس الملاحة في البحر الأحمر.. خطط استراتيجية لحماية وتأمين الممرات الملاحية.. القاهرة حجر زاوية في أي حسابات دولية أو إقليمية خاصة بالبحر.





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