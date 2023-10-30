مصرع شخص دهسه جرار زراعي بإحدى قرى ديرمواس بالمنيا

المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاحتمالات سقوط أمطار وسيول طب المنيا يعقد لقاءه العلمي الثالث للسكتة الدماغية.. تفاصيل تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة بمصرع شخص دهسه جرار زراعي بإحدى قرى مركز دير مواس.

وانتقل فريق من الأجهزة الأمنية والإسعاف، وتبين أن الحادث بطريق فرعي مؤدي إلى قرية دلجا بمركز دير مواس، مما تسبب في مصرع سعد. ع.. س 10 سنوات طالب مقيم بإحدي قري المركز دهسه جرار زراعي.

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