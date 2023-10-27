مصرع طفلة عمرها 4 سنوات على يد جارتها بالدقهلية

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لقيت طفله بمحافظة الدقهلية مصرعها على يد جارتها والتي خنقتها وتخلصت منها بوضعها داخل جوال وألقتها في القمامة، وذلك إثر نشوب خلافات سابقة بين المتهمة وأسرة الطفلة بقرية 34 الدرافيل مركز الستاموني. وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني باختفاء طفلة عمرها 4 أعوام واكتشاف مصرعها اليوم على يد جارتها وذلك بقرية 34 الدرافيل التابعة للمركز.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز الستاموني إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع الطفلة"شيرين رضا طه - 4 أعوام"، على يد جارتها وتدعى"سمر - 30 عاما" من قرية العايقة ببيلا مركز كفر الشيخ، والتي تقيم الآن بقرية 34 الدرافيل.حيث لاحظ أحد الأهالي أثناء البحث عن الطفلة التي اختفت أمس، سيدة تقود عربة كارو محملة بالقش وبعض المخلفات ليتابعها ويكتشف محاولتها التخلص من الطفلة بإلقائها وسط القمامة والمخلفات، وذلك بعدما قامت المتهمة بوضعها داخل شكارة ومكتوفة الأيدي والأرجل. headtopics.com

وحاولت المتهمة الهرب والاختباء داخل أحد المنازل بعد اكتشاف جريمتها، وتم ضبطها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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